国际油市：亚洲380-cst燃料油跌至五年半低点，因原油价格下挫

路透新加坡12月30日 - 亚洲380-cst船用燃料油价格周二跌至2009年 4月以来最低位，受原油市场下跌拖累；原油价格回吐本周稍早的涨幅。 路透数据显示，380-cst船用燃料油周二报每吨305美元，较昨天跌20 美元。 指标布兰特原油期货跌至每桶不到57美元的五年半低位，因全球供应 过剩的影响超过了围绕利比亚供应下降的忧虑。 IE Singapore公布的数据显示，截至12月29日当周，新加坡燃料油库 存下降115.7万桶，至两周低点1,962.5万桶。 对香港的出口为10.7万吨。从俄罗斯与沙特阿拉伯的进口从前周的零 ，分别涨至13.1万吨和23.1万吨。 没有报导称有现货交易达成。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 白云)