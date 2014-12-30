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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 18:46 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油跌至五年半低点，因原油价格下挫

路透新加坡12月30日 - 亚洲380-cst船用燃料油价格周二跌至2009年
4月以来最低位，受原油市场下跌拖累；原油价格回吐本周稍早的涨幅。
    
    路透数据显示，380-cst船用燃料油周二报每吨305美元，较昨天跌20
美元。
    
    指标布兰特原油期货跌至每桶不到57美元的五年半低位，因全球供应
过剩的影响超过了围绕利比亚供应下降的忧虑。
    
    IE Singapore公布的数据显示，截至12月29日当周，新加坡燃料油库
存下降115.7万桶，至两周低点1,962.5万桶。
    
    对香港的出口为10.7万吨。从俄罗斯与沙特阿拉伯的进口从前周的零
，分别涨至13.1万吨和23.1万吨。
    
    没有报导称有现货交易达成。(完)
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    
 
    

 (编译 于春红; 审校 白云)
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