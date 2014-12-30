国际油市：亚洲380-cst燃料油跌至五年半低点，因原油价格下挫

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
路透新加坡12月30日 - 亚洲380-cst船用燃料油价格周二跌至2009年 4月以来最低位，受原油市场下跌拖累；原油价格回吐本周稍早的涨幅。 路透数据显示，380-cst船用燃料油周二报每吨305美元，较昨天跌20 美元。 指标布兰特原油期货跌至每桶不到57美元的五年半低位，因全球供应 过剩的影响超过了围绕利比亚供应下降的忧虑。 IE Singapore公布的数据显示，截至12月29日当周，新加坡燃料油库 存下降115.7万桶，至两周低点1,962.5万桶。 对香港的出口为10.7万吨。从俄罗斯与沙特阿拉伯的进口从前周的零 ，分别涨至13.1万吨和23.1万吨。 没有报导称有现货交易达成。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 白云)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27