香港个股：和谐汽车就收购内地电动汽车公司绿野签订谅解备忘录

路透香港12月30日 - 此前引入台湾鸿海 为股东的中国和谐汽车 周二称，已就收购内地电动汽车生产商绿野签订谅解备忘录。

这家汽车销售服务商在联交所一份声明中称，拟收购新能源汽车控股（中国）有限公司持有的浙江绿野汽车全部已发行股本，代价将于尽职审查完成后厘定。

和谐汽车并表示，“新能源电动汽车（绿野汽车产品及优势之一）将成为汽车市场未来的发展方向，因此，拟议收购事项能够让本集团直接进入具有庞大潜力的业务。”

绿野汽车是国内其中一家领先的新能源电动汽车制造商，主要从事汽车及汽车零件的制造（包括以原始设备制造商身份为不同本地和海外汽车企业制造）及销售。

和谐汽车上周公布向鸿海子公司配售6亿港元股份，相当于经扩大后股本10.526%，成为第二大股东。

该股周二收升1.28%，报5.55港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)