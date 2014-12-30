香港个股：和谐汽车就收购内地电动汽车公司绿野签订谅解备忘录

《中国报摘》--中国证券报4月19日
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透香港12月30日 - 此前引入台湾鸿海 为股东的中国和谐汽车 周二称，已就收购内地电动汽车生产商绿野签订谅解备忘录。
这家汽车销售服务商在联交所一份声明中称，拟收购新能源汽车控股（中国）有限公司持有的浙江绿野汽车全部已发行股本，代价将于尽职审查完成后厘定。
和谐汽车并表示，“新能源电动汽车（绿野汽车产品及优势之一）将成为汽车市场未来的发展方向，因此，拟议收购事项能够让本集团直接进入具有庞大潜力的业务。”
绿野汽车是国内其中一家领先的新能源电动汽车制造商，主要从事汽车及汽车零件的制造（包括以原始设备制造商身份为不同本地和海外汽车企业制造）及销售。
和谐汽车上周公布向鸿海子公司配售6亿港元股份，相当于经扩大后股本10.526%，成为第二大股东。
该股周二收升1.28%，报5.55港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%