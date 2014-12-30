版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 19:05 BJT

标题新闻：印度考虑对采购自海外的豆类征收10%的进口关税，以支持本国农户--政府官员

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐