东南亚股市：印尼股市创2010年以来最大年度涨幅

路透曼谷12月30日 - 印尼股市周二触及逾三个月高位，受尾盘时的 大盘股买兴提振，创下2010年以来最大年度涨幅。泰国股市小幅下跌，受 能源股跌势拖累，不过年线录得强劲涨幅。 印尼股市 上扬0.9%，至5,226.95点，为9月19日以来最高收盘 位。印尼以市值计第二大公司Astra International 和Telekom unikasi Indonesia 等派息股领涨大盘。 印尼股市2014年上涨22.3%，2013年为下跌1%。 泰国股市 今年最后一个交易日微跌0.04%，2014年年线涨15.3 %，2013年为下跌6.7%。 新加坡海峡时报指数 和马来西亚股市 几无变动。 越南股市 攀升0.92%，收于近一周高位。 泰国股市因新年假期从12月31日起休市至1月2日，1月5日恢复交易。 印尼股市将在12月31日和1月1日休市，1月2日恢复交易。菲律宾股市在1 月2日之前均休市。 涨跌 当日 今 年以来 2013年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 410.37 0.12 +0.03 +5.66 388.37 新加坡 3366.11 -1.58 -0.05 +6.27 3167.43 马来西亚 1766.83 -1.58 -0.09 -5.36 1866.96 泰国 1497.67 -0.55 -0.04 +15.32 1298.71 印尼 5226.95 48.57 +0.94 +22.29 4274.18 越南 537.57 4.89 +0.92 +6.53 504.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 白云; 审校 于春红)