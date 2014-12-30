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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 19:18 BJT

东南亚股市：印尼股市创2010年以来最大年度涨幅

路透曼谷12月30日 - 印尼股市周二触及逾三个月高位，受尾盘时的
大盘股买兴提振，创下2010年以来最大年度涨幅。泰国股市小幅下跌，受
能源股跌势拖累，不过年线录得强劲涨幅。
    
    印尼股市 上扬0.9%，至5,226.95点，为9月19日以来最高收盘
位。印尼以市值计第二大公司Astra International 和Telekom
unikasi Indonesia 等派息股领涨大盘。
    
    印尼股市2014年上涨22.3%，2013年为下跌1%。
    
    泰国股市 今年最后一个交易日微跌0.04%，2014年年线涨15.3
%，2013年为下跌6.7%。
    
    新加坡海峡时报指数 和马来西亚股市 几无变动。
    
    越南股市 攀升0.92%，收于近一周高位。
    
    泰国股市因新年假期从12月31日起休市至1月2日，1月5日恢复交易。
印尼股市将在12月31日和1月1日休市，1月2日恢复交易。菲律宾股市在1
月2日之前均休市。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2013年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   410.37     0.12   +0.03  
 +5.66   388.37
    新加坡                   3366.11    -1.58   -0.05  
 +6.27  3167.43
    马来西亚                  1766.83    -1.58   -0.09  
 -5.36  1866.96
    泰国                      1497.67    -0.55   -0.04  
+15.32  1298.71
    印尼                      5226.95    48.57   +0.94  
+22.29  4274.18
    越南                        537.57     4.89   +0.92  
 +6.53   504.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
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    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 白云; 审校 于春红)
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