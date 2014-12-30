标题新闻：意大利11月生产者物价指数(PPI)较上月下跌0.2%，较上年同期下跌1.2%

美国债市：公债价格上涨，因法国大选临近和地缘政治忧虑

* 法国总统选举不确定性提振公债需求 * 朝鲜紧张局势升级 * 市场对美联储升息的预期降温 路透纽约4月18日 - 美国公债收益率周二跌至五个月低位，因投资者 对本周末举行的法国总统选举第一轮投票感到不安，且地缘政治紧张局势 持续，增加了对避险美债的需求。 法国民调显示，极右翼总统候选人勒庞和中间派候选人马克龙将在周 日第一轮投票中胜出，将进入5月7日举行的第二轮投票，不过，他们与保 守派候选人菲永和极左翼选人梅朗雄的支持率差距在不断拉近。 美国和朝鲜关系日趋紧张，近几周令投资者坐立不安。 “投资者忧虑法国大选，并担忧亚洲地缘政治局势，”道明证券利率 策略师Gennadiy Goldberg说。 英国卫报周二报导，美国军方正考虑拦截朝鲜试射的导弹，以显示其 军事实力。 美国副总统彭斯周二再次向日本承诺，美国决不会容忍朝鲜的核和导 弹野心，此前美国警告称，对叙利亚和阿富汗的局势打击显示出美国的决 心。 指标10年期美国公债 收益率盘中跌