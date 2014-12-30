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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 19:34 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近三周低位，因买盘缺乏

路透新加坡12月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周二大跌27.4%，至近三
周低位每吨28.55美元，因今日缺乏买盘且供应充足。
    
    供应充足的局面料将从目前维持至2月底，除非液化石油气(LPG)价格
上涨，促使欧洲裂解厂商转去采用石脑油。
    
    但一些交易商指出，寒冷的季节即将过去，这可能将抑制LPG价格涨
势；LPG亦用于取暖。
    
    官方数据显示，截至12月29日当周，新加坡轻质馏分油陆上库存下降
2.4%，或26.8万桶，触及六周低位1,082.3万桶。
    
    本月库存均值为1,105.9万桶，上年同期为1,041.5万桶，反映目前库
存较高。
    
    新加坡现货汽油市场只达成一笔交易，PTT向维多售出95号汽油船货
，每桶为64.18美元，装船日期为1月25-29日。(完)
    
          
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
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 (编译 于春红; 审校 白云)
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