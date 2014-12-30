国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近三周低位，因买盘缺乏

路透新加坡12月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周二大跌27.4%，至近三 周低位每吨28.55美元，因今日缺乏买盘且供应充足。 供应充足的局面料将从目前维持至2月底，除非液化石油气(LPG)价格 上涨，促使欧洲裂解厂商转去采用石脑油。 但一些交易商指出，寒冷的季节即将过去，这可能将抑制LPG价格涨 势；LPG亦用于取暖。 官方数据显示，截至12月29日当周，新加坡轻质馏分油陆上库存下降 2.4%，或26.8万桶，触及六周低位1,082.3万桶。 本月库存均值为1,105.9万桶，上年同期为1,041.5万桶，反映目前库 存较高。 新加坡现货汽油市场只达成一笔交易，PTT向维多售出95号汽油船货 ，每桶为64.18美元，装船日期为1月25-29日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 白云)