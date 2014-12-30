国际油市：亚洲柴油裂解价差反弹，但供应仍在增加

《中国报摘》--中国证券报4月19日
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透新加坡12月30日 - 亚洲柴油裂解价差周二上涨近2%，至每桶15. 35美元，因原油价格走跌，现货交易活跃，但新加坡柴油供应出现增加。 新加坡现货市场达成四笔500ppm柴油交易，为10月14日以来最高的交 易数。 兴隆按平价从维多买入两笔500ppm柴油船货，总计30万桶，船期为1 月14-18日，从马来西亚丹绒宾(Tanjung Bin)发运。 兴隆还按类似价格从雪佛龙买入15万桶柴油，船期为1月18-22日，从 新加坡发运。 维多从壳牌买入16.5万桶柴油，升水为每桶1.2美元，船期为1月24-2 8日。 市场已连续六日无航煤现货交易达成。 官方数据显示，12月29日当周，新加坡岸上中质馏分油库存增加100 万桶，或12.5%，达到四周高位904.8万桶。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 于春红)
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%