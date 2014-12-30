国际油市：亚洲柴油裂解价差反弹，但供应仍在增加

路透新加坡12月30日 - 亚洲柴油裂解价差周二上涨近2%，至每桶15. 35美元，因原油价格走跌，现货交易活跃，但新加坡柴油供应出现增加。 新加坡现货市场达成四笔500ppm柴油交易，为10月14日以来最高的交 易数。 兴隆按平价从维多买入两笔500ppm柴油船货，总计30万桶，船期为1 月14-18日，从马来西亚丹绒宾(Tanjung Bin)发运。 兴隆还按类似价格从雪佛龙买入15万桶柴油，船期为1月18-22日，从 新加坡发运。 维多从壳牌买入16.5万桶柴油，升水为每桶1.2美元，船期为1月24-2 8日。 市场已连续六日无航煤现货交易达成。 官方数据显示，12月29日当周，新加坡岸上中质馏分油库存增加100 万桶，或12.5%，达到四周高位904.8万桶。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 于春红)