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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 19:31 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差反弹，但供应仍在增加

路透新加坡12月30日 - 亚洲柴油裂解价差周二上涨近2%，至每桶15.
35美元，因原油价格走跌，现货交易活跃，但新加坡柴油供应出现增加。
    
    新加坡现货市场达成四笔500ppm柴油交易，为10月14日以来最高的交
易数。
    
    兴隆按平价从维多买入两笔500ppm柴油船货，总计30万桶，船期为1
月14-18日，从马来西亚丹绒宾(Tanjung Bin)发运。
    
    兴隆还按类似价格从雪佛龙买入15万桶柴油，船期为1月18-22日，从
新加坡发运。
    
    维多从壳牌买入16.5万桶柴油，升水为每桶1.2美元，船期为1月24-2
8日。
    
    市场已连续六日无航煤现货交易达成。
    
    官方数据显示，12月29日当周，新加坡岸上中质馏分油库存增加100
万桶，或12.5%，达到四周高位904.8万桶。(完)
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 白云; 审校 于春红)
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