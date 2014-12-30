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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 19:53 BJT

中欧金融：中国人民银行持有意大利油服公司Saipem的2%股份

路透米兰12月30日 - 周二市场监管机构Consob发布的文件显示，截至12月18日，中国人民银行持有意大利油服集团Saipem 2.027%的股份。

今年中国央行对意大利蓝筹企业进行了一系列大型投资，分别买入菲亚特克莱斯勒汽车 、意大利电信(Telecom Italia) 和光缆制造商Prysmian 约2%的股份。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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