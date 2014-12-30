版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 30日 星期二 21:46 BJT

亚航事件：空中客车表示将与调查人员一道追查亚航客机的坠毁原因

路透巴黎12月30日 - 飞机制造商空中客车(Airbus,空中巴士) 周二表示，将与调查人员一道帮助寻找亚航客机的坠毁原因。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐