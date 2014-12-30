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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 21:49 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，连涨八天后交易商了结获利

路透新加坡12月30日 - 马来西亚棕榈油期货周二收低，因交易商在此前市场上涨八天后进行获利了结，但市场因季风季洪水获得支撑；洪水已淹没种植园，令马来西亚受到棕榈油减产的威胁。

马来西亚严重的季风季洪水已迫使近25万人疏散，使12月的毛棕榈油生产中断规模可能大于预期，这一影响或将延续至2015年第一季。

周二收盘时，指标3月棕榈油期货 跌0.09%，报每吨2,283 马币，当日稍早曾涨至2,305马币。

成交量为39,969口，高于约35,000口的日均成交量。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 白云)
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