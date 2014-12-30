马来西亚期市：棕榈油期货下跌，连涨八天后交易商了结获利

《中国报摘》--中国证券报4月19日
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透新加坡12月30日 - 马来西亚棕榈油期货周二收低，因交易商在此前市场上涨八天后进行获利了结，但市场因季风季洪水获得支撑；洪水已淹没种植园，令马来西亚受到棕榈油减产的威胁。
马来西亚严重的季风季洪水已迫使近25万人疏散，使12月的毛棕榈油生产中断规模可能大于预期，这一影响或将延续至2015年第一季。
周二收盘时，指标3月棕榈油期货 跌0.09%，报每吨2,283 马币，当日稍早曾涨至2,305马币。
成交量为39,969口，高于约35,000口的日均成交量。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 白云)
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%