马来西亚期市：棕榈油期货下跌，连涨八天后交易商了结获利

路透新加坡12月30日 - 马来西亚棕榈油期货周二收低，因交易商在此前市场上涨八天后进行获利了结，但市场因季风季洪水获得支撑；洪水已淹没种植园，令马来西亚受到棕榈油减产的威胁。

马来西亚严重的季风季洪水已迫使近25万人疏散，使12月的毛棕榈油生产中断规模可能大于预期，这一影响或将延续至2015年第一季。