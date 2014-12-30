欧元债市：德国公债2014年演出爆冷，收益率年线创2008年以来最大跌幅

* 欧洲央行料推出量化宽松的押注，推低德债收益率至纪录新低

* 德国10年期公债约报0.5%，一年前预估今年料以逾2%作收

* 通缩的可能性是今年最大的意外

路透伦敦12月30日 - 德国公债收益率周二触及纪录新低，并以六年内最大年度下滑结束了2014年，欧洲央行料将出台更多宽松货币举措的预期心理，提振了德债意外的涨势。

路透调查一年前的预估显示，2014年德债收益率 料为上涨，当时预估其将以2%以上收益率为2014年封官。但事实上，该收益率却是大跌140个基点至0.54%，并创下2008年以来年线最大跌幅。周二是德债在今年最后一个交易日。

去年的债市预估可能有考虑到一些希腊风险因素，但当时却假设经济成长较高，且没有通缩风险。当时的预估也没有预见到乌克兰及中东情势紧张，导致低风险资产需求上升的局面。

有关欧洲央行的宽松预期事实上抹去了德债收益率涨幅，并推低欧元区借贷成本至纪录低位。

在德国，投资人若欲取得一个基点的利息，必须买进到期期限至少为五年的债券。

短期债券料将维持低点，因预料通胀不会很快回升。但路透调查显示，10年期公债收益率可能小幅上升，2015年底时的预估中值为1.15%。

这个预估是基于两大理由。首先，一旦欧洲央行推出量化宽松，市场必须预期政策有效的可能性，并调降其长期通胀及成长预期。第二，预料美联储将在明年升息，此举可能将政府举债成本全线推高。

欧洲央行任何购债举措料将使得低评级欧元区公债收益率继续受到抑制。意大利10年期公债收益率 周二首度跌破1.90%，西班牙10年期公债 交投在1.60%下方。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价