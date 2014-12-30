金属期市：铜价上涨，略脱离因中国成长疑虑而挫至的四年半低点

* 周三的汇丰中国制造业PMI数据料表现疲弱

* 年底结清帐目的需求促使投资人回补空仓

* 美元因遭遇年底获利了结而下跌，有助于铜价翻升

路透伦敦12月30日 - 铜价周二上涨，投资人因年底结清帐目而回补空仓，之前由于对中国经济放缓以及供应恐将过剩的疑虑，铜价曾被打压至四年半低点。

美元下跌也使美元计价的金属对非美国投资者来说更便宜些，帮助铜价回升。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.56%，收在每吨6,325美元，稍稍脱离周一所及的四年半低点6,230美元。铜价今年仍势将下跌约14%。

“在近期下滑之后，这股反弹显然是年底之前一些空头回补所带动。不过成交量非常清淡，”Marex Spectron分析师Dee Perera说。

接下来备受瞩目的数据是周三公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)。路透调查预估数据将显示12月制造业成长速度将放缓至18个月低点。

此外，铜供应有增加迹象也令铜价承压。LME铜库存目前为172,250吨，自从在8月降至140,675低点之后，库存即呈现上升趋势。

不过，从7月以来，LME现货铜较三个月期铜均为升水状态，显示即使供应可能有过剩的疑虑，但现货铜仍然吃紧。

期铝 最后一笔买单报在每吨1,857美元，下跌0.11%。期铅 收高3%，在震荡交投中收报1,887美元，稍早触及2012年6月来最低的1,815.25美元。

期锌 收高2.05%，报每吨2,186美元，期镍 收高0.17%，报15,075美元。期锡 收涨0.62%，报19,370美元。(完)

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