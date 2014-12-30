更正-欧洲股市：收低，因能源股下跌且谨慎情绪在年底持续

(更正：正文第六段译文“上涨1.22%”有误，应为“下跌1.22%”)

* FTSEurofirst 300指数收低1%，今日是今年最后一个完整交易日

* 德国DAX指数今年升幅2.7%

* 今日布兰特原油触及多年新低，拖累油气股挫跌1.8%

路透伦敦12月30日 - 欧洲股市周二收低，今日是本年最后的一个完整交易日，布兰特触及五年半低位，因持续担忧全球供应过剩，拖累能源股下跌。

STOXX Europe 600油气类指数 下跌1.8%，令今年跌幅达15%。自6月以来，布兰特原油价格下跌约一半，因供应过多的情况严重，而且需求疲弱，令能源股受到重创。

整体交投清淡，希腊1月25日大选前的不确定也令市场承压。调查显示，反对节支计划的左翼激进联盟党可能在大选中胜出。

“全球市场呈现圣诞节涨势后回吐的情况，”Spreadex分析师Connor Campbell说。

不过，尽管欧洲股市在今日最后一个完整交易日以收低来迎接2014年结束，但今年势将收在金融危机后触及的高位附近，因投资者预计欧洲央行将推出进一步友好市场举措以抵御通缩，为市场提供支撑。

因新年假期，德国DAX指数 周二提早收市，下跌1.22%，收报9,805.55点，接近12月创下的历来高位，为2014年划上句号，年度升幅达2.7%。其他大部份欧洲股市将在周三结束今年交易，泛欧市场将在周五恢复交易。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 周二下跌1%，收报1,362.85点。但该指数本年迄今上升约4%。

“希腊扩散风险应该会受到遏制，”高盛分析师在给客户的报告中说，“明年(欧洲央行购买)主权债的量化宽松举措前景，我们认为，无论希腊情势如何发展，央行将会付诸实行，这也将会降低...债市的外溢效应。”

Seadrill 和Galp Energia 等能源股今日劲跌3-4%不等。法国石油公司道达尔(Total)和英国BG Group 跌幅介乎2.3-2.8%。

英国零售Next 上涨3.2%，没有跟随广泛市场下跌的走势，此前Next上调其全年盈利指引，因圣诞节前销售录得2.9%的增幅。

希腊股市 下滑0.5%。