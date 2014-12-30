纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货下跌至五个半月低位，原糖小升

《中国报摘》--中国证券报4月19日
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透纽约/伦敦12月30日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二收低，连跌第六日，但在跌至五个半月低位后出现回补空头，令价格缩减跌幅，价格可望录得约50%的年度升幅，受助于最大咖啡豆种植国巴西乾旱。
原糖期货跌至近上日触及的三个月低位后，由跌转升，因原油价格缩减跌幅。纽约可可期货上涨，因技术性买入和最大可可豆生产国科特迪瓦(象牙海岸)天气恶劣的影响带来不确定性。
在圣诞节后，以及1月1日新年假期前，市场交投清淡。
近月3月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.35美分，或0.2%，结算报每磅1.6480美分，盘中交投震荡，曾跌至7月18日以来最低的1.6450美元。
3月罗布斯塔咖啡 上涨31美元，或1.7%，结算报在每吨1,906美元。
近月3月原糖 上涨0.01美分，或0.1%，收报每磅14.61美分，高于上日触及的三个月低点14.53美分。
3月白糖期货 上涨0.90美元，或0.2%，结算价在每吨387.10美元。
纽约3月可可价格 上涨8美元，或0.3%，结算报每吨2,972美元。伦敦3月可可 升4英镑，或0.2%，收报每吨1,986英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%