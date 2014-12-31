更正-纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货下跌至五个半月低位，原糖小升

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
(更正：第四段译文“结算报每磅1.6480美分”有误，应为“结算报每磅1.6480美元”)
路透纽约/伦敦12月30日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二收低，连跌第六日，但在跌至五个半月低位后出现回补空头，令价格缩减跌幅，价格可望录得约50%的年度升幅，受助于最大咖啡豆种植国巴西乾旱。
原糖期货跌至近上日触及的三个月低位后，由跌转升，因原油价格缩减跌幅。纽约可可期货上涨，因技术性买入和最大可可豆生产国科特迪瓦(象牙海岸)天气恶劣的影响带来不确定性。
在圣诞节后，以及1月1日新年假期前，市场交投清淡。
近月3月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.35美分，或0.2%，结算报每磅1.6480美元，盘中交投震荡，曾跌至7月18日以来最低的1.6450美元。
3月罗布斯塔咖啡 上涨31美元，或1.7%，结算报在每吨1,906美元。
近月3月原糖 上涨0.01美分，或0.1%，收报每磅14.61美分，高于上日触及的三个月低点14.53美分。
3月白糖期货 上涨0.90美元，或0.2%，结算价在每吨387.10美元。
纽约3月可可价格 上涨8美元，或0.3%，结算报每吨2,972美元。伦敦3月可可 升4英镑，或0.2%，收报每吨1,986英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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