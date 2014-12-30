版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 31日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货触及两周低位，因技术因素和全球供应充裕

路透12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下挫超过2%
，交易商说，因技术性卖盘，和在全球供应充裕的情况下，美国小麦出口
需求疲弱。

    CBOT-3月小麦 跌穿切入位在6.12-1/2美元附近的200日移动均线
支撑位，且触及两周低位6.01美元，收报6.02美元，大跌13-1/2美分。
    
    CBOT谷物期货交易周三在常规交易时间收市。周四因新年假期休市，
电子交易和场内交易在周五1430 GMT恢复交易。
        
    今日CBOT小麦期货预估成交量为49,015口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐