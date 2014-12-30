芝加哥期市：CBOT小麦期货触及两周低位，因技术因素和全球供应充裕

路透12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下挫超过2% ，交易商说，因技术性卖盘，和在全球供应充裕的情况下，美国小麦出口 需求疲弱。 CBOT-3月小麦 跌穿切入位在6.12-1/2美元附近的200日移动均线 支撑位，且触及两周低位6.01美元，收报6.02美元，大跌13-1/2美分。 CBOT谷物期货交易周三在常规交易时间收市。周四因新年假期休市， 电子交易和场内交易在周五1430 GMT恢复交易。 今日CBOT小麦期货预估成交量为49,015口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)