全球金市：金价涨2%，因年底谨慎情绪推低股市和美元

《中国报摘》--中国证券报4月19日
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
* 欧股受油价下跌及希腊选举等因素下跌
* 美元指数跌0.3%，日圆走强
* 金价今年势将以小幅下跌作收
路透纽约/伦敦12月30日 - 金价周二上涨2%，白银跳涨逾4%，因美元下跌且股市疲软，而西方国家与俄罗斯之间关系紧绷的疑虑，也帮助推升金价升破关键技术水平。
现货金 一度升至盘中高点每盎司1,209.90美元，上涨2.3%。1915 GMT时，报在1,200.20美元，上涨1.5%。美国期金2月合约 结算每盎司上涨18.50美元，或1.6%，报在1,200.40美元。
白银 上涨2.9%，报每盎司16.21美元，盘中一度涨4.4%，至16.45美元的高点。
全球市场周二吹起一股回避风险的情绪。年底谨慎态度以及对希腊在欧元区未来前景的忧心，推低欧股下滑。油价下跌也打压市场人气。
美元指数下跌0.3%，因日圆上涨，投资人在年底时对未来经济风险的不安，促使其转向传统避险货币日圆。
黄金交易员表示，俄罗斯和西方国家之间的紧张也提振了金价。俄外交部周二表示，美国本周扩大对俄罗斯的制裁，可能将损害到双边合作的某些议题。
“纽约商品期货交易所(COMEX)开盘时，黄金买盘相当庞大，在市况清淡下，2015年2月合约高见1,202.80美元，且时不时地触及1,190和1,200美元上方的停止单，”一位交易员说。
尽管黄金在震荡中上涨，但后市仍被视为技术性偏空，因价格仍然低于长期阻力水准1,235。
金价在今年的跌幅将不到1%。美元上涨和对美国升息的预期，拖累金价今年走低。
现货铂金 上涨1.9%，至每盎司1,215.24美元。现货钯金 跌0.7%至800.30美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李婷仪 审校 利棣儿)
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%