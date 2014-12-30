版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 31日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下挫1.6%，因技术因素和小麦大跌

路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌1
.6%，连跌第二日，交易商称因小麦大幅下跌对玉米市场构成压力。
    
    技术性卖盘也拖累玉米市场，交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 
在跌穿10日移动均线后扩大跌幅。从图表看，玉米跌幅12月2日来最大单
日跌幅，在今年仅余下一个交易日的情况下，玉米势将录得2.2%的年度跌
幅。
    
    成交仍然相对清淡，今日成交量预估为149,328口，为一周来最高，
但仍不到本月稍早的日成交量的一半。
    
    美国农业部周二早上称，出口商销售15.75万吨玉米往墨西哥。
        
    CBOT-3月玉米合约 下跌6-1/4美分，结算价报每蒲式耳4.06-1/2
美元。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐