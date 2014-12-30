芝加哥期市：CBOT大豆期货在震荡交投中收低，因技术性卖盘

台湾经济指标预测--4月19日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二在震 荡交投中收低，抹去稍早涨幅，盘中交投震荡，交易商称因技术性卖盘和 看似基金结清多头头寸。 豆粕在此间市场最后30分钟交易时间内大幅下跌，部份因为经纪商在 年底前结束豆粕多头头寸/豆油空头头寸的套利交易。 现货豆粕价格走低，向期货市场施压。 在CBOT-1月大豆期货首个交割通知日前，交易商预计，将有0-200口 大豆合约交割，0-60口豆粕合约交割，150-600口豆油合约交割。 南美天气大致良好，提振全球大豆供应上升的前景，但天气预报员正 密切观察巴西东北部地区湿度下降。 1月大豆期货 下跌4美分，报每蒲式耳10.37-3/4美元。 CBOT-1月豆粕期货 下跌7.9美元，收报369.5美元。1月豆油期 货 上涨0.1美分，收报32.89美分。 今日CBOT大豆预估成交量为163,370口，豆粕为55,086口，豆油为68, 642口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 +10%* 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 银行间普遍多钱，跨月拆款需求疲弱 * 大行调降短票利率，但发票量稀疏 记者 董永年 路透台北4月18日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。资金调度人士表示，市场缺乏紧缩因子，银行间普遍 多钱，再加上央行并未积极冲销，使得市场资金相当宽裕，短率陆续靠向区间低位。 他们表示，银行已可提供跨月拆款，不过今日拆入方缺口较上日更小，在本提存期将是多钱的预期心理影 响下，跨月拆款的交易零零星星。 〞需求蛮低迷的，只好下午去排队，但央行也没照单收。〞一位拆出方资调人员说。 一大型票券商交易员则称，今天因为缺口很小，到期的拆款几乎都没续。到月底前，除了周五因发票量例 行性增加使得缺口较大外，其余都没有太大的资金需求。 另一大型银行资调人士表示，已经可以提供跨月拆款，只比一周拆款利率高1个基点，但到目前为止都没 有需求。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元