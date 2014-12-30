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市场报道 | 2014年 12月 31日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货在震荡交投中收低，因技术性卖盘

路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二在震
荡交投中收低，抹去稍早涨幅，盘中交投震荡，交易商称因技术性卖盘和
看似基金结清多头头寸。
    
    豆粕在此间市场最后30分钟交易时间内大幅下跌，部份因为经纪商在
年底前结束豆粕多头头寸/豆油空头头寸的套利交易。
    
    现货豆粕价格走低，向期货市场施压。
    
    在CBOT-1月大豆期货首个交割通知日前，交易商预计，将有0-200口
大豆合约交割，0-60口豆粕合约交割，150-600口豆油合约交割。
    
    南美天气大致良好，提振全球大豆供应上升的前景，但天气预报员正
密切观察巴西东北部地区湿度下降。    
        
    1月大豆期货 下跌4美分，报每蒲式耳10.37-3/4美元。
        
    CBOT-1月豆粕期货 下跌7.9美元，收报369.5美元。1月豆油期
货 上涨0.1美分，收报32.89美分。
        
    今日CBOT大豆预估成交量为163,370口，豆粕为55,086口，豆油为68,
642口。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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