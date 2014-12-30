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市场报道 | 2014年 12月 31日 星期三 05:45 BJT

加拿大股市：小幅收低，金融股和能源股下滑

路透多伦多12月30日 - 加拿大主要股指周二小幅收低，金融股和能源股的跌势，有部分被原料类股上涨所抵销。黄金价格跳涨带动原料股走扬。

Sprung Investment Management总裁Michael Sprung说，银行股下跌可能更多是由避险情绪带动，而非因油价疲软，但这也反映出低油价给加元构成压力。他表示这可能是买进的机会。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低23.88点，或0.2%，报14,640.04点。

加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 构成指数最大拖累，股价跌0.8%至66.39加元。加拿大皇家银行 跌0.5%至80.43加元。

整体金融类指数跌0.8%。能源板块跌1.0%。(完)
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