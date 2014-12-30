国际油市：布兰特和美国原油小升，因美元回落提供一些支撑

《中国报摘》--中国证券报4月19日
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
* 本月布兰特原油可望录得六年来最大单月跌幅
* 美元回落为油市带来一些提振
* 路透预期上周美国原油库存小幅减少
路透纽约12月30日 - 原油期货周二微幅收涨，美元走弱带动油价一些释然升势，不过，交易商为本年结束作准备，令油价未能扩大涨幅。
INTL Hencorp Futures分析师Thomas Saal说，美元和油价走势通常相反，所以美元指数小跌可能为油价提供一些支持。Saal表示，交易商在年底平衡头寸，也可能提振油价。
布兰特原油 结算上涨0.02美元，报每桶57.90美元。美国原油 结算上涨0.51美元，报每桶54.12美元。
两大指标原油周一触及五年半低位，之后小幅反弹。
奥巴马政府采取两项市场期待已久的行动，在大部份美国原油40年出口禁令实施之际，奥巴马政府的行动可能令经处理的轻质原油出口规模增加。这则消息对美国原油期货提供一些支撑。
纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff表示，市场反应不大，因为美国是在假期时公布这些措施的细节。
在纽约盘收市后，美国石油协会(API)公布，美国最近一周原油库存增加76万桶。美国最近一周汽油库存增加170万桶，馏分油库存增加31.3万桶。
路透调查显示，分析师原本预计上周美国原油库减少90万桶，之前在截至12月19日止该周，美国原油库存上升至12月纪录的最高水平。
油价今年势将录得2008年来最大年度跌幅，将是原油期货在1980年代开始交易以来的第二大年度跌幅。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%