《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月30日

《中国报摘》--中国证券报4月19日
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.51 -0.30 -0.79 752928
搜狐 51.74 -0.20 -0.39 217651
网易 98.99 -0.45 -0.45 266554
百度 230.01 -0.20 -0.09 1546165
台湾
台湾积体电路 22.44 +0.06 +0.27 1071568
联电 2.24 -0.03 -1.32 29927
日月光 6.23 +0.01 +0.16 222715
硅品精密 7.59 -0.10 -1.30 364350
和信超媒体 0.92 +0.01 +1.10 70543
友达 5.13 -0.12 -2.29 163752
中华电信 29.38 +0.09 +0.31 15222
台湾国际航电 53.17 -0.59 -1.10 784204
香港
中国移动 58.62 -1.13 -1.89 169174
中国联通 13.40 -0.32 -2.33 99146
中国电信 57.68 -1.67 -2.81 5883
中芯国际 4.63 -0.07 -1.49 2988
电讯盈科 6.80 +0.05 +0.76 2661
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
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法股CAC-40指数 (整理 孙茉莉; 审校 李婷仪)
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%