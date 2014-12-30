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亚洲 | 2014年 12月 31日 星期三 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.51 -0.30 -0.79 752928

搜狐 51.74 -0.20 -0.39 217651

网易 98.99 -0.45 -0.45 266554

百度 230.01 -0.20 -0.09 1546165

台湾

台湾积体电路 22.44 +0.06 +0.27 1071568

联电 2.24 -0.03 -1.32 29927

日月光 6.23 +0.01 +0.16 222715

硅品精密 7.59 -0.10 -1.30 364350

和信超媒体 0.92 +0.01 +1.10 70543

友达 5.13 -0.12 -2.29 163752

中华电信 29.38 +0.09 +0.31 15222

台湾国际航电 53.17 -0.59 -1.10 784204

香港

中国移动 58.62 -1.13 -1.89 169174

中国联通 13.40 -0.32 -2.33 99146

中国电信 57.68 -1.67 -2.81 5883

中芯国际 4.63 -0.07 -1.49 2988

电讯盈科 6.80 +0.05 +0.76 2661

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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