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货币新闻 | 2014年 12月 31日 星期三 06:28 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月31日至2015年1月7日

汤森路透12月30日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

    公布时间          业绩季度及公司名称                         代码           
                                                                     
    ----------------------------------------------------------------------   
    1月7日     BMO    Q1 2015 孟山都(Monsanto)                  
    1月7日     AMC    Q1 2015 美光(Micron Technology)           

    如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
      
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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