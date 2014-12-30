澳新经济指标预测--12月31日-1月7日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月29日当周 12月31日(三) 0030 澳洲民间部门信贷 11月 +0.5% +0.6% 房屋信贷 -- +0.6% 1月1日(四) 暂无重要数据。 1月2日(五) 暂无重要数据。 1月5日当周 1月5日(一) 暂无重要数据。 1月6日(二) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 -- 逆差13.23 商品和服务进口(较上月) -- -2.0% 出口(较上月) -- +2.0% 1月7日(三) 暂无重要数据。 (完)