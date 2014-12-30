修正-全球能源：美国发布关于可以出口何种原油的首份指南

台湾经济指标预测--4月19日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
(修改内文第一段措辞，“可能提高经过加工的轻质原油的数量”，应为“出口数量”)
路透华盛顿12月30日 - 美国奥巴马政府周二采取了外界期待已久的两项步骤，可能提高经过加工的轻质原油的出口数量。根据实施了40年的原油出口禁令，经过加工的轻质原油是可以出口的。
工业与安全局(BIS)的这份指南采用了常见问题(FAQ)的形式。这是美国政府首次试图澄清困扰能源市场一年多的一个问题。
该指南还允许“某些”企业出口经过加工的轻质原油--凝析油，但未透露具体批准了哪些企业的申请。
工业与安全局表示，能源企业必须在蒸馏塔中加工原油以供出口，不能只是通过闪蒸槽进行减压处理。
据政府发布的指南，“经过这些设备处理之后的原油仍然被视为原油，”不允许出口。制订该指南用了将近一年时间。
浏览上述FAQ，请点击：
关于什么样的原油可以出口一直没有明确说法，让能源企业感到困扰。商务部下属的工业与安全局2013年悄然允许Peaker Energy这家小公司出口经过最低程度处理的轻质原油--凝析油。
今年春天，工业与安全局在非公开信件中另外批准Pioneer Natural Resources 和Enterprise Products Partners LP 两家公司出口经过加工的凝析油。
由于政府和这三家公司的沟通属于私下性质，因此其它大批采油企业对于投资昂贵的凝析油加工基础设施感到茫然。
目前尚不清楚政府最新发布的解释，是否足以消除行业不确定性，为增加出口铺平道路。
但一位分析师表示，常见问题中的回答对石油行业而言是正面迹象。研究公司IHS石油市场资深主管Jamie Webster表示，常见问答“为商务部解脱了束缚”，暗示该部门可能在原油出口方面采取进一步行动。过去几个月原油出口大多被冻结，工业与安全局于夏季暂停批准出口经过最低限度加工的凝析油。
过去六年国内的开采热潮导致徳克萨斯和路易斯安那州的轻质油库存上升，许多炼厂难以消化。奥巴马政府面临越来越大的压力，要求放宽国会在1970年代通过的石油出口禁令，当时这项禁令的出台是因为阿拉伯国家石油禁运导致能源短缺忧虑。
国会参众两院的一些议员表示，除非能源公司能够向亚洲和欧洲出口石油，否则国内开采热潮最终将扼杀美国自身的石油生产。(完)
(翻译 张涛/郑茵； 审校 张荻)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 +10%* 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 银行间普遍多钱，跨月拆款需求疲弱 * 大行调降短票利率，但发票量稀疏 记者 董永年 路透台北4月18日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。资金调度人士表示，市场缺乏紧缩因子，银行间普遍 多钱，再加上央行并未积极冲销，使得市场资金相当宽裕，短率陆续靠向区间低位。 他们表示，银行已可提供跨月拆款，不过今日拆入方缺口较上日更小，在本提存期将是多钱的预期心理影 响下，跨月拆款的交易零零星星。 〞需求蛮低迷的，只好下午去排队，但央行也没照单收。〞一位拆出方资调人员说。 一大型票券商交易员则称，今天因为缺口很小，到期的拆款几乎都没续。到月底前，除了周五因发票量例 行性增加使得缺口较大外，其余都没有太大的资金需求。 另一大型银行资调人士表示，已经可以提供跨月拆款，只比一周拆款利率高1个基点，但到目前为止都没 有需求。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元