巴西金融：央行2015年3月底前将继续开展汇市干预行动，但规模减半

台湾经济指标预测--4月19日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
路透里约热内卢12月30日 - 巴西央行周二表示，外汇市场干预行动将至少持续到2015年3月底，不过为支持雷亚尔汇率而每日提供的外汇对冲供给规模将减半。
巴西央行在声明中称，周一到周五每日出售的外汇互换规模不超过1亿美元，低于目前的2亿美元。
目前，新兴市场货币正受到原油及大宗商品价格暴跌、中国经济放缓忧虑和美国加息前景的冲击。
2014年巴西雷亚尔 跌幅超过10%，进一步推高本已居高不下的通胀率，迫使央行继续提高利率。
部分经济分析师估计，如果没有央行的干预，雷亚尔兑美元应该已经跌破3雷亚尔的水平。该货币今年收报2.6575。
根据巴西央行官网上的声明，除每天出售外汇互换外，央行还将在必要时以附带回购协议的方式出售美元，以提高外汇市场流动性。
央行并表示，为稳定汇率，有可能动用“一切可以动用的工具”来出售美元。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 +10%* 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 银行间普遍多钱，跨月拆款需求疲弱 * 大行调降短票利率，但发票量稀疏 记者 董永年 路透台北4月18日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。资金调度人士表示，市场缺乏紧缩因子，银行间普遍 多钱，再加上央行并未积极冲销，使得市场资金相当宽裕，短率陆续靠向区间低位。 他们表示，银行已可提供跨月拆款，不过今日拆入方缺口较上日更小，在本提存期将是多钱的预期心理影 响下，跨月拆款的交易零零星星。 〞需求蛮低迷的，只好下午去排队，但央行也没照单收。〞一位拆出方资调人员说。 一大型票券商交易员则称，今天因为缺口很小，到期的拆款几乎都没续。到月底前，除了周五因发票量例 行性增加使得缺口较大外，其余都没有太大的资金需求。 另一大型银行资调人士表示，已经可以提供跨月拆款，只比一周拆款利率高1个基点，但到目前为止都没 有需求。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元