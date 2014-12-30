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市场报道 | 2014年 12月 31日 星期三 07:27 BJT

巴西金融：央行2015年3月底前将继续开展汇市干预行动，但规模减半

路透里约热内卢12月30日 - 巴西央行周二表示，外汇市场干预行动将至少持续到2015年3月底，不过为支持雷亚尔汇率而每日提供的外汇对冲供给规模将减半。

巴西央行在声明中称，周一到周五每日出售的外汇互换规模不超过1亿美元，低于目前的2亿美元。

目前，新兴市场货币正受到原油及大宗商品价格暴跌、中国经济放缓忧虑和美国加息前景的冲击。

2014年巴西雷亚尔 跌幅超过10%，进一步推高本已居高不下的通胀率，迫使央行继续提高利率。

部分经济分析师估计，如果没有央行的干预，雷亚尔兑美元应该已经跌破3雷亚尔的水平。该货币今年收报2.6575。

根据巴西央行官网上的声明，除每天出售外汇互换外，央行还将在必要时以附带回购协议的方式出售美元，以提高外汇市场流动性。

央行并表示，为稳定汇率，有可能动用“一切可以动用的工具”来出售美元。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
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