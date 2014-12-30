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亚洲 | 2014年 12月 31日 星期三 07:58 BJT

中美政经：美国希望与中国抓紧谈判，达成双边投资协议

“(华盛顿)将继续敦促中国消除区别对待国内与海外投资者的问题，代之以适用同一法律。”报告称。

中国和美国一年的贸易规模超过6,000亿美元，中国市场是一些美国企业重要的营收来源。

该报告亦列举了美国对中国经济政策的抱怨，诸如从缺乏知识产权保护到出口补贴等。

华盛顿希望中国能允许官方机构采购更多美国商品和服务，并提及中国加入政府全球采购协议的最新修正版本。

USTR对中国的心愿单上包括降低市场准入壁垒，更加透明，减少区别对待，要求国有企业能同其他企业公平竞争，以及一个更完善的法律体系。

USTR报告原文，请参看：here (完)

(编译 王颖/孙茉莉; 审校 张明钧)
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