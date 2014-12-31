更正-全球债市：2014年新兴市场发债规模创下纪录高点，中国独占鳌头

(更正：因译文有误，内文倒数第二段改为“部份将由企业债发行相对畅旺予以抵消”，非“部份归因于企业债发行相对畅旺”)

* 2014年新兴市场发债总量接近4,800亿美元

* 中国发债最多，巴西居次

* 美国加息前景料抑制2015年发债

* 部分新兴经济体或选择以欧元计价发债

路透伦敦12月29日 - 2014年新兴经济体以硬通货币计价的债券发行量创下纪录规模，抓住利率极低这一有利时机。不过几乎没人认为这一趋势能延续到2015年。

根据汤森路透数据，2014年新兴市场主权债和企业债发行规模接近4,800亿美元，发债交易共计742宗，2013年分别为725宗和4,390亿美元。

今年企业债发行占了很大一部分，共完成647宗交易，总额达3,670亿美元。主权债共有72宗，金额为1,060亿美元。

“这并不意外。美国超低利率周期接近尾声，信用息差一直非常低。市场对债券发行人亦敞开大门。”Eaton Vance Investment Managers联合主管兼投资组合经理Michael Cirami说。

中国是2014年以硬通货币计价债券发行规模最大的国家，共完成137笔发债，总规模为1,010亿美元。巴西和墨西哥分别以440亿美元、45笔交易和360亿美元、42笔交易紧随其后。

不过，美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将在明年某一时点加息，美元债券的举债成本预计将上升，其吸引力也会随之降低。

美银美林旗下新兴欧洲、中东和非洲固定收益和经济主管David Hauner预计，明年美元计价主权债券发行规模料将减少约25%。

“截至11月底，主权债发行额为1,060亿美元，我们估计明年约为750亿美元，降幅相当大，”他说。“从投资者的角度来看，这对该资产类别实际上是有助益的。”

美银美林指出，主权债发行规模下滑，部份将由企业债发行相对畅旺予以抵消，企业债发行量估计约达3,500亿美元，其中约半数来自“急剧成长”的亚洲企业。

法国兴业银行旗下新兴市场主权债信策略部门主管Regis Chatellier指出，估计明年新兴市场主权债有40%会以欧元发行，高于今年的27%左右。(完) (编译 洪曦/龚芳; 审校 郑茵/许娜)