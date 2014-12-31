更正-全球债市：2014年新兴市场发债规模创下纪录高点，中国独占鳌头

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
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(更正：因译文有误，内文倒数第二段改为“部份将由企业债发行相对畅旺予以抵消”，非“部份归因于企业债发行相对畅旺”)
* 2014年新兴市场发债总量接近4,800亿美元
* 中国发债最多，巴西居次
* 美国加息前景料抑制2015年发债
* 部分新兴经济体或选择以欧元计价发债
路透伦敦12月29日 - 2014年新兴经济体以硬通货币计价的债券发行量创下纪录规模，抓住利率极低这一有利时机。不过几乎没人认为这一趋势能延续到2015年。
根据汤森路透数据，2014年新兴市场主权债和企业债发行规模接近4,800亿美元，发债交易共计742宗，2013年分别为725宗和4,390亿美元。
今年企业债发行占了很大一部分，共完成647宗交易，总额达3,670亿美元。主权债共有72宗，金额为1,060亿美元。
“这并不意外。美国超低利率周期接近尾声，信用息差一直非常低。市场对债券发行人亦敞开大门。”Eaton Vance Investment Managers联合主管兼投资组合经理Michael Cirami说。
中国是2014年以硬通货币计价债券发行规模最大的国家，共完成137笔发债，总规模为1,010亿美元。巴西和墨西哥分别以440亿美元、45笔交易和360亿美元、42笔交易紧随其后。
不过，美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将在明年某一时点加息，美元债券的举债成本预计将上升，其吸引力也会随之降低。
美银美林旗下新兴欧洲、中东和非洲固定收益和经济主管David Hauner预计，明年美元计价主权债券发行规模料将减少约25%。
“截至11月底，主权债发行额为1,060亿美元，我们估计明年约为750亿美元，降幅相当大，”他说。“从投资者的角度来看，这对该资产类别实际上是有助益的。”
美银美林指出，主权债发行规模下滑，部份将由企业债发行相对畅旺予以抵消，企业债发行量估计约达3,500亿美元，其中约半数来自“急剧成长”的亚洲企业。
法国兴业银行旗下新兴市场主权债信策略部门主管Regis Chatellier指出，估计明年新兴市场主权债有40%会以欧元发行，高于今年的27%左右。(完) (编译 洪曦/龚芳; 审校 郑茵/许娜)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
路透上海4月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% 上限6.5% AA 1 第3-7年末还20%本金 投资控股集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 5.40% 上限6.0% AA 3.7667 第3-7年末还20%本金