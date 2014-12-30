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亚洲 | 2014年 12月 31日 星期三 07:43 BJT

金砖国家：12月30日股汇市收盘纵览

路透12月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月30日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.43%，报954.58点。

中国股市：沪综指震荡近收平，元旦节前市场交易氛围清淡

香港股市：恒生指数收低1.1%，创两周来最大单日跌幅

中国汇市：人民币创逾九个月最大单日涨幅，外汇新规释放结汇热情

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巴西股市：由升转跌，Bovespa指数 收盘下滑1.16%，报50,007.41点。

拉美汇市：巴西雷亚尔在疏落交投中上涨，央行汇市干预计划明年将减半

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南非股市：收盘下跌，因Sasol 等重量级蓝筹股受到油价创波段新低打击。指标Top-40绩优股指数 挫跌1.19%至43,949点；综合指数 跌0.99%，至49,755点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，数据显示该国贸易逆差大幅缩窄

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印度股市：接近收平，虽然上日政府通过一项行政命令放宽土地取得规定，但亚洲股市下跌抵消了出台更多改革措施的乐观氛围。指标BSE指数 收高0.03%至27,403.54点，NSE指数 涨0.02%，收报8,248.25点。

印度汇市：印度卢比兑美元结束四日跌势大幅收高，因美元走软促使出口商抛售美元，另外外资买进印度债券亦带来助力。卢比兑美元 收报63.39/3950，上一交易日收盘报63.6725/6850。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.55%，报790.710点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.71%，报431.53点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值3.98%，报56.0000卢布；卢布兑欧元 升值3.38%，报68.6500卢布。(完) (整理 张明钧; 审校 王兴亚)
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