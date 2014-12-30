美国与加拿大经济指标预测--12月31日-2015年1月7日****

台湾经济指标预测--4月19日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月29日当周
12月31日(三)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月27日当周 29.0 28.0
四周均值(万人) -- 29.025
续请失业金人数(万人) 12月20日当周 237.5 240.3
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 60.1 60.8
1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 104.1
指数变动(较前月) +0.5% -1.1%
1月1日(四)
暂无重要经济数据。
1月2日(五)
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 12月 -- 55.3
1445 美国Markit制造业PMI 12月终值 -- 53.7
1500 美国建筑支出(较前月) 11月 +0.3% +1.1%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 12月 57.6 58.7
投入物价分项指数 43.0 44.5
就业分项指数 54.7 54.9
新订单分项指数 -- 66.0
1月5日当周
1月5日(一)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 12月 1,690 1,720
1445 美国ISM纽约企业活动指数 12月 -- 663.4
1月6日(二)
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +2.5%
1445 美国Markit综合PMI 12月终值 -- 53.8
Markit服务业PMI -- 53.6
1500 美国工厂订单(较前月) 11月 +0.3% -0.7%
1500 美国耐久财订单(较前月) 11月修正值 -- -0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- 0.0%
1500 美国IBD经济乐观指数 1月 -- 48.4
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 12月 58.2 59.3
企业活动指数 64.0 64.4
就业指数 -- 56.7
新订单指数 -- 61.4
价格指数 -- 54.4
1月7日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 12月26日当周 -- 363.1
再融资指数 -- 1,535.2
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 12月 增加22.6 增加20.8
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差418 逆差434
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 -- 顺差1
出口 -- 449.2
进口 -- 448.2 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 孙茉莉; 审校 张涛)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 +10%* 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 银行间普遍多钱，跨月拆款需求疲弱 * 大行调降短票利率，但发票量稀疏 记者 董永年 路透台北4月18日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。资金调度人士表示，市场缺乏紧缩因子，银行间普遍 多钱，再加上央行并未积极冲销，使得市场资金相当宽裕，短率陆续靠向区间低位。 他们表示，银行已可提供跨月拆款，不过今日拆入方缺口较上日更小，在本提存期将是多钱的预期心理影 响下，跨月拆款的交易零零星星。 〞需求蛮低迷的，只好下午去排队，但央行也没照单收。〞一位拆出方资调人员说。 一大型票券商交易员则称，今天因为缺口很小，到期的拆款几乎都没续。到月底前，除了周五因发票量例 行性增加使得缺口较大外，其余都没有太大的资金需求。 另一大型银行资调人士表示，已经可以提供跨月拆款，只比一周拆款利率高1个基点，但到目前为止都没 有需求。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元