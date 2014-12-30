欧洲经济指标预测--12月31日-2015年1月7日****

台湾经济指标预测--4月19日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月29日当周 12月31日(三) 暂无重要经济数据公布。 2015年1月1日(四) 暂无重要经济数据公布。 1月2日(五) 0845 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.0 0850 法国Markit制造业PMI 12月 -- 47.9 0855 德国Markit/BME制造业PMI 12月 51.2 51.2 0900 欧元区Markit制造业PMI 12月终值 50.8 50.8 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 12月 53.7 53.5 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加10 增加10.87 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加14.50 增加14.96 抵押贷款批准件数(千件) 58.500 59.426 M4货供额(较前月) -- -0.1% 1月5日当周 1月3-10日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 12月 +0.3% +0.4% 截至10月三个月房价(较上年同期) +8.0% +8.2% 1月5-8日 0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 持平 +1.9% (较上年同期) -- +1.7% 1月5日(一) 0830 瑞士制造业PMI 12月 -- 52.1 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 58.5 59.4 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 负0.5 负2.5 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.4% +0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% 持平 (较上年同期) +0.2% +0.5% 1月6日(二) 0745 法国消费者信心指数 12月 88 87 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 51.8 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.8 Markit综合PMI -- 49.1 0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月终值 51.4 51.4 综合PMI -- 51.4 0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月终值 51.9 51.9 综合PMI 51.7 51.7 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 58.6 58.6 1月7日(三) 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少0.5 减少1.4 未经季节调整失业人数(万人) -- 270 经季节调整失业率 6.6% 6.6% 经季节调整失业人数(万人) -- 287.2 0900 意大利失业率 11月 -- 13.2% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +0.3% 1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月初值 -0.1% +0.3% 1000 欧元区失业率 11月 11.5% 11.5% (完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 +10%* 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 银行间普遍多钱，跨月拆款需求疲弱 * 大行调降短票利率，但发票量稀疏 记者 董永年 路透台北4月18日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。资金调度人士表示，市场缺乏紧缩因子，银行间普遍 多钱，再加上央行并未积极冲销，使得市场资金相当宽裕，短率陆续靠向区间低位。 他们表示，银行已可提供跨月拆款，不过今日拆入方缺口较上日更小，在本提存期将是多钱的预期心理影 响下，跨月拆款的交易零零星星。 〞需求蛮低迷的，只好下午去排队，但央行也没照单收。〞一位拆出方资调人员说。 一大型票券商交易员则称，今天因为缺口很小，到期的拆款几乎都没续。到月底前，除了周五因发票量例 行性增加使得缺口较大外，其余都没有太大的资金需求。 另一大型银行资调人士表示，已经可以提供跨月拆款，只比一周拆款利率高1个基点，但到目前为止都没 有需求。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元