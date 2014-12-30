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市场报道 | 2014年 12月 31日 星期三 07:57 BJT

****欧洲经济指标预测--12月31日-2015年1月7日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值         
        
    12月29日当周    

    12月31日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2015年1月1日(四)
    暂无重要经济数据公布。
   
    1月2日(五)
    0845  意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI)   12月           --        49.0
    0850  法国Markit制造业PMI                           12月           --        47.9
    0855  德国Markit/BME制造业PMI                       12月         51.2        51.2
    0900  欧元区Markit制造业PMI                     12月终值         50.8        50.8
    0928  英国Markit/CIPS制造业PMI                      12月         53.7        53.5
    0930  英国消费者信贷(亿英镑)                        11月       增加10   增加10.87
          抵押贷款发放金额(亿英镑)                              增加14.50   增加14.96
          抵押贷款批准件数(千件)                                   58.500      59.426
          M4货供额(较前月)                                             --       -0.1%  
    
     1月5日当周
    
     1月3-10日
     0800  英国Halifax房价指数(较上月)                  12月        +0.3%      +0.4%
                     截至10月三个月房价(较上年同期)                 +8.0%      +8.2%
    
     1月5-8日
     0700  德国实质零售销售(较前月)                     11月         持平      +1.9%
                      (较上年同期)                                    --       +1.7%
    
     1月5日(一)     
     0830  瑞士制造业PMI                                12月          --        52.1
     0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                     12月         58.5       59.4
     0930  欧元区Sentix投资者信心指数                    1月        负0.5      负2.5 
     1300  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          12月初值        +0.2%       持平
                             (较上年同期)                           +0.4%      +0.6%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     +0.3%       持平
                                   (较上年同期)                     +0.2%      +0.5%
    
    1月6日(二)     
    0745  法国消费者信心指数                            12月           88        87
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   12月           --      51.8
    0850  法国Markit服务业采购经理人指数(PMI)           12月           --      49.8
              Markit综合PMI                                            --      49.1
    0855  德国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       12月终值         51.4      51.4
                    综合PMI                                    --      51.4
    0900  欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)     12月终值         51.9      51.9
                      综合PMI                                        51.7      51.7
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                     12月          58.6          58.6
    
    1月7日(三)     
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)             12月       减少0.5   减少1.4
                 未经季节调整失业人数(万人)                           --        270
                 经季节调整失业率                                    6.6%      6.6%
                 经季节调整失业人数(万人)                             --      287.2
    0900  意大利失业率                                 11月           --       13.2%
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           12月初值        --       -0.2%
                                  (较上年同期)                        --       +0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --       -0.2%
                                    (较上年同期)                      --       +0.3%
    1000  欧元区HICP(较上年同期)                      12月初值       -0.1%     +0.3%
    1000  欧元区失业率                                 11月          11.5%     11.5% 
    
    (完)
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