中港个股：中国北车与南车以1:1.1比例换股合并，巨无霸中国中车将诞生

路透上海12月31日 - 停牌两个多月的中国两大轨道交通车辆生产企业--中国北车 和中国南车 周二晚间公布合并方案，与市场预期一致。中国南车将以换股的形式吸收合并中国北车，换股比例为1:1.1，即每一股中国北车股票换取1.1股中国南车股票。

中国正推动国内有竞争力优势的高铁产业链走向海外市场，而两个独立的轨道车辆生产企业在海外竞争时将产生内耗，因此在国务院和国资委推动下，促成此次对等的合并，合并后新公司名称将为中国中车股份有限公司（CRRC）。

公告显示，两公司的A股和H股对应换股，即北车A股换南车A股，北车H股换南车H股，A股和H股的换股比例相同。合并后新公司将同时承继及承接中国南车与中国北车的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，A股和H股将分别在上海证交所和港交所上市流通。

该换股比例是合并双方在以相关股票于董事会决议公告日前20日的交易均价基础上，综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模等因素，经公平协商而定。具体而言，中国南车A股和H股的市场参考价分别为5.63元人民币/股和7.32港元/股；中国北车A股和H股的市场参考价分别为5.92元和7.21港元。

合并方案还提供了现金选择权，对此次合并有异议的中国南车股东可分别以5.63元/股和7.32港元/股价格出让其所持的A股或H股；而持异议的中国北车股东亦可按5.92元和7.21港元出让其所持的北车A股和H股。

按停牌前价格，两公司合并后的总市值近1,600亿元。截止今年6月底，中国南车和北车经审计的总资产分别为1,509亿元和1,529亿元，合并后总资产估计超过3,000亿元。

以上方案需提请两公司的股东大会批准，以及获得国务院国资委、中国证监会及香港证监会等部门批复。

中国南车和中国北车的独立财务顾问分别为中金公司和长城证券。