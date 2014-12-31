基金产业：2015年投资者料至少向对冲基金注入900亿美元--报告

路透波士顿12月30日 - 研究机构eVestment周二表示，尽管今年对冲基金整体回报暗淡，但2015年投资者预计将至少向该类基金投入900亿美元资金。

eVestment研究人员在报告中表示，由于养老基金、捐赠基金和保险机构寻求股票和债券之外的投资途径，这些新需求明年将推动更多资金流入对冲基金。

“如果要问机构投资者2015年是否会维持投资规模，并继续把更多资产配置给对冲基金……答案是肯定的。”研究人员称。“我们预计2015年流入对冲基金的资产将至少在900-1,100亿美元。”对冲基金管理着大约3万亿(兆)美元的资产。

2014年对冲基金吸收大约1,120亿美元新资金，不过回报偏低，1-11月的基金平均回报率约为4%。但与此同时，股票市场屡刷新高。1月以来，标准普尔500指数大涨了12.8%。去年投资者向对冲基金投入620亿美元新资金。