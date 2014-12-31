基金产业：2015年投资者料至少向对冲基金注入900亿美元--报告

日本个股：三井住友信托银行将全力支持东芝--社长
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透波士顿12月30日 - 研究机构eVestment周二表示，尽管今年对冲基金整体回报暗淡，但2015年投资者预计将至少向该类基金投入900亿美元资金。
eVestment研究人员在报告中表示，由于养老基金、捐赠基金和保险机构寻求股票和债券之外的投资途径，这些新需求明年将推动更多资金流入对冲基金。
“如果要问机构投资者2015年是否会维持投资规模，并继续把更多资产配置给对冲基金……答案是肯定的。”研究人员称。“我们预计2015年流入对冲基金的资产将至少在900-1,100亿美元。”对冲基金管理着大约3万亿(兆)美元的资产。
2014年对冲基金吸收大约1,120亿美元新资金，不过回报偏低，1-11月的基金平均回报率约为4%。但与此同时，股票市场屡刷新高。1月以来，标准普尔500指数大涨了12.8%。去年投资者向对冲基金投入620亿美元新资金。
研究人员表示，预计2015年资金流入以投资股票为主对冲基金的速度将会小幅放缓，而押注企业并购和拆分的多策略基金将吸引到更多新资金。今年有480亿美元流入多策略基金。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透4月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 239.6 4 246 10 * 5月 234.4 147 242.3 20 * 6月 214.4 461 222.5 57 * 7月 207.2 367 217.4 1,358 * 8月 205.7 943 215 496 * 9月 203.1 6,370 212 2,860 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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