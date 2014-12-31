香港个股：融创中国回购绿城中国合营房地产项目，涉资逾155亿元人民币

路透香港12月31日 - 中国房地产商--融创中国 终止入股绿城中国 的交易后，公司周三宣布向绿城回购原来由双方合营公司持有的一批房地产项目，涉资逾155亿元人民币，两家公司两年半以来的合作关系告一段落。

两年半前一度陷于财政困难的绿城中国，当时将一批内地物业项目公司的权益售予融创，套现33.7亿港元，双方并透过成立合营公司发展有关项目。

融创今天的公告称，将分别以约64亿元人民币及91.44亿元人民币的代价，向其与绿城各占50%股权的两家合资公司--融创绿城及上海融创绿城，收购所持有的目标公司全部权益，涉及合共17个项目。

其中融创绿城拥有上海＂盛世滨江＂商住发展项目，可售楼面面积达63.58万平方米，将于2019年5月竣工；以及苏州的＂苏州御园＂多层公寓及别墅项目，可售楼面面积21.83万平方米，已于2013年底竣工。这部分的收购股权代价及债权代价分别约56.77亿元和7.25亿元。

至于上海融创绿城则持有15个于上海、无锡、苏州、常州及天津的地产项目，收购的股权代价及债权代价分别约56.15亿元及35.29亿元。

融创原本计划以63亿港元收购绿城创办人宋卫平及寿柏年等持有的24.3%绿城股份，虽然交易未完成但融创已支付全数款项，并参与绿城项目公司的营运。其后因双方的经营理念有较大分歧，加上融创不获香港证监会批准豁免毋须向绿城中国提出全面收购等原因，融创决定终止入股绿城。

宋卫平等其后转为向中交集团出售该部分股份，使中交集团与九龙仓 成为持股量相等的绿城主要股东。

融创中国周二收报7.70港元，绿城中国则报7.47港元。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)