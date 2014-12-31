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货币新闻 | 2014年 12月 31日 星期三 16:17 BJT

台湾央行：共发行2,251.5亿台币存单，存单发行余额增1.5亿

路透台北12月31日 - 台湾央行周三公布，共发行2,251.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,250亿台币相较，存单发行余额增1.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,245.5

91天期 0.93 4

182天期 1.05 2

央行上日共发行2,468.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,633.10亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为62亿台币，累积超额准备为7,531亿台币、加计前期1%的超额准备为9,290亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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