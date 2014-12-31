港报社评：希腊响新一波欧债危机警号--信报12月31日

希腊再次出现由经济、债务触发的政治危机，国会因未能选出总统而被迫提前大选。市场人士担心大选后，希腊新政府未必会信守跟IMF、欧罗区等债权人达成的协议，继续现行的紧缩政策；有人更担心新政府在选民厌倦紧缩政策下会索性退出欧罗区，掀起区内新一波经济震动。最近几天，欧罗汇价兑美元明显波动，反映了局势不稳的忧虑；外汇界人士还预期希腊大选带来的不明朗因素，将令欧罗汇价下试120甚至更低水平，而欧洲复苏步伐也恐进一步被拖慢。

新一轮债务、政治危机会否扩散成为另一场全面的欧债危机，牵连“欧猪”成员国如意大利、西班牙，有待观察，但成员国没完没了的危困，已充分暴露欧罗区经济集团的重大缺陷，教人质疑即使今次希腊能勉强熬过去，欧罗区仍会持续成为拖累全球增长的病夫。

欧罗区多个国家除了龙头德国及“模范生”荷兰以外，其他大部分成员，包括区内第二大经济体法国的财政、债务状况，始终未达到欧罗区的要求。再加上欧罗区经济自债务危机以来疲弱不堪，多个国家的失业率高企于双位数，西班牙更超过两成，政府若为了符合欧罗区要求再缩减开支的话，肯定要面对倒台的压力。

要真正扭转局面，最关键是令欧罗区各国摆脱弱势，回复稳定增长。仿效美国、日本引入超宽松货币政策包括QE可说是唯一出路。要知道各国加入欧罗区已等同放弃了自己的货币政策，不能再自行把货币贬值或施行量宽“印钞票”救市，必须听候欧央行发落。很不幸，欧央行在德国的巨大压力下，始终不能像美国联储局及日本央行那样放手激活经济，行长德拉吉上月提出形同量宽的买债计划，到现在仍“只闻楼梯响”，不知何时何日可以落实。当货币政策跟成员国的需求背道而驰，欧罗区的“恶疾”根本不可能好转。

假若欧罗区特别是龙头德国继续犹犹疑疑，不肯放手让欧央行以非常规货币政策(如量宽)救市，“穷亲戚”希腊泥足深陷，大有可能是另一次欧债危机的序曲，令2015年的欧洲重回两年多前危如累卵的光景。(A02)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘