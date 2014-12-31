企业并购：复星国际将以4.33亿美元收购美国保险商Meadowbrook

香港证券：证监会终身禁止中银香港一名前雇员重投业界，因盗窃罪成
该名前雇员陈自力于2016年9月任职中银香港一间分行银行经理期间，数度从他获编配的柜员现金尾数箱中偷取合共4万港元，同年10月被香港东区裁判法院裁定盗窃罪成，判处监禁两个月。
路透香港12月31日 - 中国综合型民营企业--复星国际 周三宣布，将以合并方式收购美国专业财险及保险管理服务商--Meadowbrook Insurance Group, Inc. ，交易总额约4.33亿美元。
公司的声明称，与美国时间12月30日就收购MIG订立合并协议，公司间接全资拥有的Miracle Nova III (US), Inc将并入MIG。收购MIG的每股作价为8.65美元，较后者周一收盘价溢价24%。
合并建议须获MIG股东通过，及取得美国相关保险业监管机构等的批准方可作实，预计生效日期为合并协议日期起的210天或之前，并可延长90天。
复星国际表示，公司一直致力打造以保险为核心的综合金融能力，收购将为集团提供在美国的保险战略平台。
截至2014年9月底止，MIG的未经审核净资产约4.48亿美元，今年1-9月的除税后净利润为2,109万美元。
复星国际周三早段股价跌约1%，报10.1港元。(完)
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
该名前雇员陈自力于2016年9月任职中银香港一间分行银行经理期间，数度从他获编配的柜员现金尾数箱中偷取合共4万港元，同年10月被香港东区裁判法院裁定盗窃罪成，判处监禁两个月。
路透台北4月20日 - 台湾经济部周四公布，3月外销订单金额较上年同期升12.3%，高于 路透预估的年增10%。第一季出口订单金额较上年同期增12.6%。 经济部新闻稿并指出，据外销订单受查厂商对接单看法，估计4月整体外销订单金额将 较3月减少。 2017年3月(%) 2017年2月(%) 外销订单 +12.3 +22.0 路透调查 +10 订单区域 中国大陆(含港) +19.9 +40.5 美国 +15.4 +21.1 欧洲 +3.8 +12.9 日本 +16.4 +23.6 **分析师评论** --元大投顾总经分析师 陈森林： 3月及第一季外销订单表现皆优于预期，看来出口表现仍佳，但略被台币升值吃到一些 成长力道，原本以台币兑美元第一季日均价在31.8
* 欧元及英镑上涨打击美元指数下滑 * 欧元有望创下今年以来最佳单周表现 * 但一周波动率升幅料创下欧元推出以来最高 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月20日 - 美元兑一篮子主要货币周四小跌，因欧元在法国总统大选首轮投票之前走强，而且英镑人气本周有所改善。 隔夜波动最大的货币为新西兰元，在通胀数据公布后大涨。数据显示，新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，为未来一年利率上升预期提供支撑。 不过市场焦点很大程度仍放在法国大选。尽管预期波动率大幅上升 ，欧元在欧洲盘初上涨0.33%至1.0748美元，创三周来新高。 民调虽显示，极右派及极左派候选人都有可能进入下个月的第二轮选举，本周欧元仍上涨了1.3%，为2017年以来最为强势表现。 交易商认为当中原因在于美元普遍走软，美元周二遭遇全面抛盘，因对于美国经济持续表现突出、以及对于特朗普政府税制改革的信心都出现动摇。