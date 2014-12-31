港报财经评论：一带一路下，四板块跑出--经济日报12月31日

一带一路下，四板块跑出/林瑞芬

恒指昨收23,501，跌1.1%；国指收11,844，跌1.4%。今日是大除夕，又只得半日市玩，周四中、港两市均休市；周五中国内地股市休市，而港股开市。一带一路蓝图在2014年下半年愈描愈明，是一个以十年为跨度的战略，可以想像充满着股票投资机遇。一带一路之下，将使得交通基础设施（如铁路、公路、港口、机场）、能源管网、电讯设施行业以及建筑类的配套产业率先受益。归类四个受惠股类：高铁设备、建筑施工、工程机械及电力设备。高铁设备股份中，最为看好是未来将整合的中国南车 及北车 ，其竞争力必然提升。

中交 、中国中铁 及铁建 股价自10月中旬第四季以来升势理想，分别逾80%、60%及50%升幅。再有没有上升的动力，看周一升幅轻易又有8至10%，明年升势可望延续。据ETNET综合，三股预测PE分别是9、11及9倍，可见股价第四季虽爆涨，但只是估值回正常水平，日后求证盈利有所增长，估值续有上升空间。当中，如配合技术分析，较看好已突破中期阻力8.7港元的铁建，守稳其上，反覆上望回试12.2港元，候低吸。具国际承包能力，特别专长于电力能源行业的中国机械工程 于去年70%以上收入来自海外。据ETNET综合预测，2014年及2015年度每股盈利分别料达50分及62分，明年增幅24%，预期PE不足10倍。股价连月攀升已逼近中期阻力，建议候5港元楼下收集，止蚀4.6港元，中期目标6.8港元。

已走出去的国际的中资工程承包管理企业，中国内地股市也不少。据分析，中工国际的营业收入来自海外的占比最高，高达97%，远高于铁建、中交、中国中铁三家涨幅最高的公司，同时中工国际的毛利率也是最高，高达19%，高于其他三家公司的10%左右。在中国对国外输出产能的大战略下，中工国际更能充分享受政策的支持与广阔的市场。近期经营而言，集团2014年前10月累计公告新签订单24亿人民币，同比2013年翻倍增长；上半年生效定单8.8亿人民币同增48%，奠定2015年产值规模的增速提升。60天线在24元人民币，守稳上望突破30元人民币目标36元人民币。(B05)

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A股入牛市，消费股得益/余少文

大市昨日回调，正常现象，看下国企指数能否升越12,000点结束2014年。眼下一带一路概念热炒，不如留意消费板块，因为调查都预期明年消费仍然活跃。中国内地股市昨日偏软，国企指数则跌175点或1.5%，收报11,844点，成交额220亿港元，只有30%主板H股可以逆市上升；红筹指数跌15点或0.3%，收报11,844点，成交额50亿港元。昨日是期指结算日，大市偏软在预期之内，只是国指能否在2014年即今日重越12,000点收市，有待观望，但至少见到国指踏入12月后升越2013年底高位11,638点，令指数由2013年6月低位8,640点回升以来，可以维持一浪高于一浪走势；当年高位12,354点即三年来高位，是下一个阻力，一旦突破，由2011年10月低位8,059点的回升，又可以形成一浪高于一浪走势，故对指数升破12,354点有憧憬。

只是国指过去三年多以来，主要在9,000点至12,000点区间上落，若然指数成功升破及守住12,000点，突破上落区的量度目标是15,000点，也是昨日提及的目标所在。除非中国内地出现意想不到的利好消息，否则指数升往15,000点的路途不会平坦。过去一直指出，中国内地经济放缓跟股市息息相关，因为财富增值是重要的事，股市好便会有更多人赚钱，赚钱便会增加消费，消费上升便会带动经济向上，所以不明中国过去数年遏止股市上升的原因，但今年11月至少透过沪港通和放水措施来推高A股。由于相信A股踏入大牛市，自然有力为更多投资者创富增值，即中国内地消费空间会更大，相信中国内地明年继续是消费年，消费板块应该可以更活跃。

消费概念股有很多，但见12月有两份国际机构的调查报告都看好中国内地消费市场，其中一个涉及中国奢华品报告，报告指出中国内地消费者，特别是一线城市的消费者对奢侈品消费的需求依然十分强烈，但消费者更倾向为自己及家人购买奢华品和服务，旅游成为排名第一的奢华品消费类别，50%消费者计划在旅游方面投入更多消费。另一涉及电子商务市场的报告则指出，中国内地经济减速，但中国在线零售市场仍然保持较快增速，预计至2018年的年均增速将达25%，是放缓中的传统零售业预期增长8%左右的三倍。(B06)

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