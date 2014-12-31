港报财经评论：希腊退欧风险重现--信报12月31日

希腊退欧风险重现/习广思

早前才提过俄罗斯与希腊金融危机随时再起波澜，周一希腊进行第三轮议会投票，由总理萨马拉斯提名的总统候选人季马斯，仍未能获得180张足额票数，意味希腊即将在2015年初提前大选。与两年前情况不同，尽管希腊人仍然希望留在欧罗区，但一批年轻选民已厌倦勒紧裤头的日子，相信不久金融市场就会迎来一轮冲击。以上结果令国际援助希腊项目再生变数，该国出现债务重组、违约甚至退出欧罗区的机率大增。消息公布后，希腊雅典证交所综合指数一度跌逾10%，即使该国股市指数今年以来已暴跌33%，但股市沽压仍然庞大，银行股被集体大规模沽售。

分析人士称，议会解散并提前进行大选，对在野党左翼激进联盟（Syriza）有利，其支持率目前领先萨马拉斯的新民主党。左翼激进联盟一直呼吁削减欧洲央行和其他国际债权人所持有的希债，若果该党上台，预料会寻求重新协商希腊救助协议，届时久被遗忘的一个字“GREXIT”将再抬头。此前，欧罗区决定把希腊退出救助计划的期限延长两个月，至2015年2月底，以便希腊政府能完成财政调整计划。资料显示，希腊负债3,220亿欧罗，这笔庞大欠债在希腊经济持续6年萎缩的情况下，要完全偿还比登天更难。几年下来，希腊公共负债占GDP比率不跌反升至170%高位。年仅40岁的左翼激进联盟领袖Alexis Tsipras已经承诺，将要求免除部分欠债，而大部分“削发”欠款来自欧盟、欧洲央行及国际货币基金组织IMF。

不过，希腊负债比率高并不代表他们没有勒紧裤头减开支，只是GDP萎缩与利息开支大，令债务比率不减反增。事实上，2013年希腊财政预算在未计利息开支前一度出现盈余，以符合欧盟及IMF所定下的救助方案条款，而以上的财政盈余包括大幅调高税款及全面减少开支，令普遍基层民众深受削支的痛苦。希腊自2009年的经济下滑及政府缩减开支，已令当地15至24岁年轻人的失业率由25%一度急升至60%。目前希腊年轻人饱受失业之苦，怨气甚大，令今次国会大选有别于2012年的一次，当年“退欧”风险太高而令选民转軚不支持左翼激进联盟，但今次欧罗区风险已大减，难令民众再支持IMF与欧盟的那一套节衣缩食救助方案。(B01)

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日圆反弹上望117.1/苏子

受到日股下挫及希腊未能在昨天选出新总统，被市场担心再现欧罗货币危机所影响，结果触发避险资金入市买入日圆，故美元兑日圆在昨天欧洲入市后，当失守120日圆心理关口后，一度急挫至10天及20天平均线支持以下，幸而触及119.16日圆低位后便成功止跌回升，已自此低位明显反弹至119.75日圆水平，20天平均线已见失而复得。

但经过昨天欧洲市的急挫后，美元兑日圆的短期技术走势已开始转劣；因此，如昨晚美元兑日圆未能延续自119.16日圆低位开始的反弹势头，进一步收复10天平均线及120日圆阻力关口，料汇价较大机会在再度失守20天平均线后，再次明显转弱，届时昨天欧洲市早段所造的119.16日圆低位将有极高机会顺利下破，随后将考验20天保历加通道的117.1日圆底部支持。昨天欧罗兑美元虽然微破10年中旬开始的长期支持线，但破位后并未趁机一举下破1.21关口，低位仅见1.2121美元便已止跌回稳。由于目前市场已再度关注欧罗货币危机，故理论上欧罗汇价的沽压在失守上述的支持线后，应该可以扩大及大幅下跌，从而考验前年的1.204美元低位及1.20美元心理关口才对，但1.20美元心理关口的大前提下，而触发一些平仓买盘入市，从而令汇价扭转近期的大弱势。稍后一旦升回10天平均线阻力以上波动及收市，料会进一步上试上月24日的1.23美元低位。

目前市场预期欧洲央行将在明年首季推出欧洲版QE措施，但由于央行行长德拉吉或无法获得支持来采取全面的QE措施，但这却令一些市场人士担心，德拉吉有可能因此在明年辞去央行行长一职。若真的出现此情况，那意味着欧洲央行将难以落实推出QE措施，而这将有利汇价止跌回升。短期而言，日圆及欧罗这两大最被市场看淡的货币，倘若未能延续近期的大弱势，小心会出现物极必反，大幅反弹的走势。(B14)

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