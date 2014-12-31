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亚洲 | 2014年 12月 31日 星期三 10:39 BJT

《全球汇市》美元指数2014年料上涨12%，涨幅为九年最大

Ino补充道，市场人士持仓状况已经为日圆进一步走软预做准备的事实，可能有助于缓解美元兑日圆的涨势，而若希腊疑虑加剧，日圆可能获得短线提振。

欧元兑美元 持稳于1.2159，盘旋于周二所创29个月低点1.2123附近。欧元兑美元今年下滑11.5%，料创下2005年以来最大年度跌幅。

希腊执政联盟周一未能在国会取得足够票数以选出总统，从而需在1月进行提前大选，并让希腊进入政治动荡期。

目前市场担心希腊左翼激进联盟党可能会赢得选举，并让该国的国际援助横生枝节。

欧元原本就被欧洲央行2015年进一步放宽政策的前景打压，希腊政局令欧元面临更大压力。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2164 1.2156 +0.07 -11.50 1.3745

美元/日圆 119.35 119.46 -0.09 +13.34 105.30

欧元/日圆 145.18 145.22 -0.03 +0.31 144.73

美元/瑞郎 0.9883 0.9888 -0.05 +10.70 0.8928

英镑/美元 1.5572 1.5557 +0.10 -5.94 1.6556

美元/加元 1.1587 1.1610 -0.20 +9.11 1.0620

澳元/美元 0.8212 0.8181 +0.38 -7.86 0.8913

新西兰元/美元 0.7844 0.7827 +0.22 -4.41 0.8206

澳元/日圆 98.010 97.730 +0.29 +4.43 93.850

新西兰元/日圆 93.620 93.500 +0.13 +8.34 86.410

英镑/日圆 185.85 185.84 +0.01 +6.61 174.33

澳元/新西兰元 1.0462 1.0447 +0.14 -3.56 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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