韩国央行：总裁称不希望将货币政策只与通胀率目标绑定

路透首尔12月31日 - 韩国央行总裁李柱烈周三表示，把货币政策与通胀目标挂钩可能并不可取，因为通胀下降使得央行面临进一步降息的压力。

“在供应因素导致通胀持续处于低位的情况下，如果管理货币政策只是为了实现通胀目标，可能并不可取，”李柱烈在新致辞中表示。

2012年末，韩国央行设定了2013-2015年把平均通胀率保持在2.5-3.5%的目标。2013和2014年平均通胀率均为1.3%。

韩国央行称，另一个主要货币政策目标是维持金融稳定。(完)