韩国央行：总裁称不希望将货币政策只与通胀率目标绑定

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透首尔12月31日 - 韩国央行总裁李柱烈周三表示，把货币政策与通胀目标挂钩可能并不可取，因为通胀下降使得央行面临进一步降息的压力。
“在供应因素导致通胀持续处于低位的情况下，如果管理货币政策只是为了实现通胀目标，可能并不可取，”李柱烈在新致辞中表示。
2012年末，韩国央行设定了2013-2015年把平均通胀率保持在2.5-3.5%的目标。2013和2014年平均通胀率均为1.3%。
韩国央行称，另一个主要货币政策目标是维持金融稳定。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
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路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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