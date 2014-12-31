更新版 1-中国汇市：人民币早盘小升，中间价自汇改以来首现年度下跌

* 人民币早盘随中间价走升

* 中间价呈现汇改来首次年度贬值

* 岁末最后一日交投清淡

* 流动性欠佳令报价点宽较阔 (新增报价和评论)

路透北京12月31日 - 中国人民币兑美元 周三早盘随中间价小升，中间价 今年来累计下跌0.36%，为2005年汇改来首现。交易员称，岁末最后一日成交清淡，流动性欠佳令即期汇价宽幅震荡。短期需关注结售汇综合头寸管理新规实施后，是否还有银行抛售美元长头寸。

他们并表示，短期汇市主要受实需影响，中间价自汇改以来首现年度下跌，印证人民币汇率进入双向波动时代，无须过度解读。

今年即期汇率亦有望录得2005年汇改以来最大年跌幅。按目前价格计算，人民币今年以来贬值约2.3%。

“Bid、Offer一大早就蛮大的。新规公布后昨天（美元多头）头寸可能有一些出来，不知道节后会不会还有一些出来。”一股份行交易员并称，除了流动性欠佳外，银行结售汇综合头寸考核由日变周无形中亦会加剧汇价波动。

北京时间12:01，人民币兑美元即期报6.1995元，上日收报6.202元。今日人民币兑美元中间价 为6.119元，上日中间价为6.1224元。

全球汇市，2014年美元兑一篮子主要货币料上扬12%，预期明年美国升息，可能进一步增强美元的魅力。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3450/6.35，上日尾盘为6.3495。

北京时间12:01，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2144/6.2164元，上一交易日尾盘报6.2161元。