《路透晚报》--12月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：继续实施稳健货币政策，更注重松紧适度并保持适度流动性

中国央行最新季度例会指出，密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

--中国数据：12月汇丰制造业PMI终值创七个月低点，新订单跌破50关口

汇丰中国12月制造业PMI终值略微上修，但仍录得七个月低点。新订单分项指数则自4月以来首次跌破50关口，并创下八个月最低，反映制造业进一步下滑，未来仍需放松货币政策。

--中国财政：收入将中低速增长，明年适当加大积极财政力度--财政部长

中国财政部部长楼继伟表示，中国财政收入将由高速增长转为中低速增长，要克服速度情结，实事求是地看待增速变化，提高财政资金使用效益，确保政策可持续。

--中美政经：美国希望与中国抓紧谈判，达成双边投资协议

美国政府周二发布的报告显示，美方计划抓紧与中国之间的谈判，达成投资流动自由化协议。美国政府是在中美商贸会谈一个关键环节之前发布这份报告的。

--《市场聚焦》中国有望调整出口退税政策，对纺织服装等提高退税率

为缓解经济下行压力，中国在加快投资同时也着力稳外贸，并将有望调整出口退税政策，对纺织服装及部分高附加值产品提高出口退税率，限制甚至进一步降低“两高一资”（高耗能、高污染和资源型）产品出口退税率。

--中国房地产：12月百城住宅均价环比和同比下跌，且跌幅扩大--中指院

中国指数研究院周三发布的12月“百城价格指数”报告显示，12月百城住宅均价环比和同比仍在下跌，且跌幅较上月双双扩大。整体来看，百城住宅价格仍处调整期，年底房企为冲刺业绩和加速资金回笼，加大优惠力度，本月百城住宅价格跌幅有所扩大，但下跌城市个数明显减少。

--中国人事：新疆副书记努尔·白克力接任国家能源局局长--财新

中国国内媒体财新网周三报导称，新疆维吾尔自治区党委副书记努尔·白克力今日接替吴新雄出任国家发展和改革委员会副主任兼国家能源局局长一职。

--《特别报导》中国势力全面渗入香港经济

当要求全面民主普选的人士威胁要上街的时候，中国国家主席习近平想向香港传达某种政治信息，于是召集了主导香港经济的富商们会谈。他9月22日会见香港富豪访京团时的发言没有妥协，但也并不令人意外。据参加会见的两位人士指出，习表示不接受任何主张香港普选的要求。

--香港经济：11月访港旅客按年升15.7%，内地旅客增幅达24%--旅发局

香港旅游发展局周三公布数据显示，11月整体访港旅客按年增加15.7%，其中中国大陆旅客增幅达24.1%，按月升幅分别约1.65%及3.2%。从过去两个月的旅客增长数字显示，9月底开始的＂占领运动＂未有影响旅客来港。

【固定收益】

--中国债市动态：年末最后交易日现券及IRS成交清淡，PMI走低影响不大

中国银行间债市周三早盘现券及IRS(利率互换)变动甚微。交易员表示，今日公布的汇丰PMI数据走低，在2014年最后一个交易日影响偏淡，盘中虽不乏部分机构零星头寸仍在调整，但市况整体波动有限。

--中国债市动态：年末最后交易日现券及IRS成交清淡，PMI走低影响不大

中国银行间债市周三早盘现券及IRS(利率互换)变动甚微。交易员表示，今日公布的汇丰PMI数据走低，在2014年最后一个交易日影响偏淡，盘中虽不乏部分机构零星头寸仍在调整，但市况整体波动有限。

--全球债市：2014年新兴市场发债规模创下纪录高点，中国独占鳌头

2014年新兴经济体以硬通货币计价的债券发行量创下纪录规模，抓住利率极低这一有利时机。不过几乎没人认为这一趋势能延续到2015年。根据汤森路透数据，2014年新兴市场主权债和企业债发行规模接近4,800亿美元。中国是2014年以硬通货币计价债券发行规模最大的国家，共完成137笔发债，总规模为1,010亿美元。

【外汇】

--中国汇市：人民币小幅收低，全年贬值2.42%为五年来首次年度下跌

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 在2014年的最后一日小幅收跌，令全年贬值幅度达2.42%创汇改以来最大，为2009年以来首现年度下跌。而今日中间价虽微升，但全年中间价为汇改来首次年度下跌。

--中国外汇：取消境外募集资金调回结汇审批，进一步便利市场操作--外管局

为规范和完善境内企业境外上市外汇管理，便利市场操作，中国国家外汇管理局最新发布管理办法，取消境外募集资金调回结汇审批，简化登记和数据报送。这是外管局贯彻落实简政放权的又一新举措。

--离岸人民币：香港11月底人民币存款升至9,741亿元--金管局

香港金融管理局（HKMA）周三称，截至今年11月底止香港人民币存款为9,741.43亿元，较上月底增加305亿元或3.2%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升逾2%至近五年新高，全年劲扬五成创五年最佳表现

中国股市沪综指周三收升逾2%至近五年新高，全年则劲扬五成录得五年来最佳表现。分析师指出，临近元旦长假，当前场内存量资金对盘面影响相对稳定，盘中板块分化现象依然明显，权重蓝筹股强势带动股指屡创新高，中小盘股压力仍较大。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比略降至85.9%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比由上月的逾四年新高略降，但仍保持在高位。经历这一个月的快速上涨行情后，基金经理对A股后市虽然仍持乐观态度，但谨慎气氛有所加强。

--中港个股：中国南北车将换股合并为巨无霸中国中车，股价复牌大涨

停牌两个多月的中国两大轨道交通车辆生产企业--中国北车和中国南车公布合并方案，与市场预期一致。分析师指出，两公司合并后，规模效应和协同效应同时体现，而海外高铁建设大潮及中国海外投资战略，都将为新公司中国中车的海外业务提供巨大增长空间。

--中国个股：内蒙君正以45亿元并购华泰保险15.3%股权，将成为最大股东

中国能源化工上市公司内蒙君正周三公告，以45亿元人民币现金购买的方式，在上海联合产权交易所竞价获得了华泰保险15.3%的股权，交易完成并获得批准后，公司将成为华泰保险的第一大股东。公司此前已经获得了国都证券，天弘基金的股权，此次在金融版图上再下一城。

--香港个股：融创中国回购绿城中国合营房地产项目，涉资逾155亿元人民币

中国房地产商--融创中国终止入股绿城中国的交易后，公司周三宣布向绿城回购原来由双方合营公司持有的一批房地产项目，涉资逾155亿元人民币，两家公司两年半以来的合作关系告一段落。

--中国个股：西南证券大股东终止出让6.8亿股权，股价大涨令价格难谈拢

中国西南证券股份有限公司周三公告称，接获其最大股东重庆渝富资产经营公司通知，因其与潜在受让方在出让价格上未达成一致，渝富公司决定终止以公开征集方式转让西南证券6.8亿股股份。

--《焦点》在华外资车企转嫁库存引来经销商怨声载道，凸显市场供应过剩