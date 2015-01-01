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货币新闻 | 2015年 1月 1日 星期四 09:43 BJT

中国数据：12月制造业PMI降至50.1，创18个月低点--国家统计局

路透北京1月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观经济先行指标--2014年12月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至50.1，为18个月低点。上月为50.3。

路透此前调查中值显示，中国12月官方制造业PMI为50.1。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

---------------------------2014年--------------------------------- ---2013年---

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 PMI(%) 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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