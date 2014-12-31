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市场报道 | 2014年 12月 31日 星期三 11:54 BJT

美国利率：联储应重视市场的通缩风险预期--明尼亚波利斯FED总裁

柯薛拉柯塔持反对意见，认为美联储应该对通胀展望趋软作出更强力回应。周二发表的这篇文章举出这种观点的一些理论性根据。美国过去几年平均通胀率为1.5%。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行网站刊出的一篇分析中，研究人员分析选择权定价，发现市场认为明年通胀率跌至1%以下的机率为72%，创五年高位。

在此同时，根据这项分析，通缩的机率升至不容忽视的29%水准。

美联储的通胀率目标为2%，数年来皆未达成，美联储官员表示，近期油价下挫将加重明年通胀率下行压力。(完) (编译 郑茵/蔡美珍；审校 高琦)
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