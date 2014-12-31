中国货币市场：主要回购利率上涨，年度收官日资金供给午后应能改善

路透上海12月31日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率 续涨，其中七天品种升幅逾20个bp，隔夜升近15bp；交易员表示，今日为本年度最后一个交易日，受存款偏离度考核等指标影响，多数机构早间可能仍要调整报表，场内各期限资金供均有限，预计午后应能有改善。

“早上比较紧，七天隔夜供给都不多，很多机构(头寸)都还缺一些，看下午吧，应该问题不大的。”华南一商业银行交易员称。

上海一商业银行交易员指出，早间国开行头寸供给有限，隔夜品种不出，七天期限仅限量供应，考虑到存款偏离度考核，以及资金在途因素和年终结算等的影响，“年末最后一天头寸会出来的比较慢。”

上海另一商业银行交易员也表示，早间多数银行仍在忙于做报表准备年终结算，资金偏紧也属于正常情况，今日交易将延时至晚间，“下午2、3点估计钱就会出来了，到时候会出的人比借的多。”

根据中债登和银行间同业拆借中心通知，今日系统关闭时间延长至21:00点。中债登并称，若大额支付系统尚未关闭，债券系统延至大额支付系统关闭为止。银行间市场正常闭市时间为16:30。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.6674 3.5176 +14.98

七天 4.8496 4.6368 +21.28

14天 5.8901 5.6737 +21.64

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 7.2200 1.6000 +562.00

七天 2.7000 2.4900 +21.00

14天 2.8700 4.0000 -113.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5900 3.5500 +4.00

七天 4.8100 4.7400 +7.00

14天 5.8600 5.5600 +30.00

Shibor

其中:隔夜 3.5280 3.3800 +14.80

七天 4.6390 4.6390 +0.00

三个月 5.1351 5.1398 -0.47