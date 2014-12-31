基金产业：PIMCO旗下基金经理因违反交易规定而遭解雇

“他并未转移客户资产，客户资产由第三方监管银行保管，”Tarman还称。

芝加哥商业交易所集团勒令Seksaria缴纳65,000美元罚金，并归还这2,675美元。

该集团还禁止Seksaria进入其交易场所、电子交易和结算平台，直到2015年3月19日。

记者向Seksaria在LinkedIn网站上的账户名发送信息，但目前未获回复。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校 王洋)