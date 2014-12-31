《特别报导》中国势力全面渗入香港经济

**大陆巨头进军香港**

根据中国政府的珠江三角洲发展规划，广东和香港将寻求整合交通运输、能源和电网基础设施。参与香港和大陆政府相关协商的业内专家表示，香港方面正在推动从中国大陆引入电力，以减少污染，并降低富豪家族控制的两大香港公用事业企业的主导地位。

香港电网并未与中国南方电网联网，南方电网负责广东省和另外四个南部省份的供电。香港电网如并入中国大陆电网，将给香港本地的主要公用事业企业带来竞争，同时也会进一步加强香港与大陆之间的经济关联。这两家香港主要公用事业企业分别是嘉道理(Kadoorie)家族控制的中电控股(CLP Holdings)，以及亿万富翁李嘉诚的电能实业有限公司(Power Assets Holdings)。在所谓的“管制计划”下，这两家香港企业几十年来一直是旱涝保收。

但大陆电网巨头目前正在进军香港。中国南方电网去年斥资16亿美元，收购中电控股电力子公司青山发电(Castle Peak) 30%的股权；而中国国家电网也于2014年年初斥资大约12亿美元，投资电能实业分拆子公司港灯电力投资(HK Electric Investments)的首次公开发行(IPO)。

香港环境局在电邮回复中表示，从大陆引入电力供应是目前考虑的两个选项之一。中电控股和电能实业没有回复记者在邮件中的提问。

大陆人尚不得其门而入的一个领域，是香港的精英俱乐部。除了大量发行债券的俱乐部，如深湾游艇会(Aberdeen Marina Club)和香港赛马会(Jockey Club)之外，像大陆客这种新来者很难成为其它香港精英俱乐部的会员。这些俱乐部的会员资格等待期有的长达20年。

但在妇女游乐会(Ladies Recreation Club)和香港高尔夫球会这些地方，肯定有更多大陆人。