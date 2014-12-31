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货币新闻 | 2014年 12月 31日 星期三 13:00 BJT

马来西亚农业：橡胶和棕榈油供应料受洪灾影响而减少--政府官员

他还说，受洪水影响，马来西亚12月棕榈油产量或下降大约15-30%，而往常这个季节是下降10%。

Douglas表示，马来西亚12月底棕榈油库存料将下降至200万吨，11月底为227万吨。

他说，该国预计2015年棕榈油产量为2,000万吨，橡胶产量70万吨。

地方当局报告称，过去几周马来西亚遭遇强降雨，迫使近25万民众逃离家园，截至周二共21人因此丧生。(完) (编译 许娜/王颖；审校 王洋/王兴亚)
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