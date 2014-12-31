表格：沪港通市场数据摘要--12月31日

路透香港12月31日 - 据交易所公告，2014年12月29日至2015年1月2日，港股通服务暂停
；沪股通于2015年1月1-2日亦因元旦假期关闭。
以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪股通市场数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 106.88亿元人民币（已用17.8%） 暂停
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中信证券 66,257,092 684,023,285 750,280,377
2 中国平安 287,461,682 109,502,220 396,963,901
3 中国铁建 167,832,749 40,250,359 208,083,108
4 中国银行 105,944,833 99,570,797 205,515,630
5 中国中铁 168,717,744 18,220,163 186,937,907
6 招商银行 86,405,612 100,332,547 186,738,159
7 工商银行 41,351,823 142,645,655 183,997,478
8 天士力 166,687,449 14,686,779 181,374,228
9 中国太保 12,194,812 164,211,180 176,405,992
10 中国建筑 136,263,147 29,676,137 165,939,284
（完）
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(整理 雷美珍; 审校 林高丽)