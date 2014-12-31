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亚洲 | 2014年 12月 31日 星期三 16:04 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月31日

路透香港12月31日 - 据交易所公告，2014年12月29日至2015年1月2日，港股通服务暂停
；沪股通于2015年1月1-2日亦因元旦假期关闭。
    
    以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪股通市场数据摘要。
  
                       沪股通                            港股通            
                                                  
  每日额度余额    106.88亿元人民币（已用17.8%）                 暂停
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                      买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中信证券                   66,257,092      684,023,285        750,280,377
   2    中国平安                  287,461,682      109,502,220        396,963,901
   3    中国铁建                  167,832,749       40,250,359        208,083,108
   4    中国银行                  105,944,833       99,570,797        205,515,630
   5    中国中铁                  168,717,744       18,220,163        186,937,907
   6    招商银行                   86,405,612      100,332,547        186,738,159
   7    工商银行                   41,351,823      142,645,655        183,997,478
   8    天士力                    166,687,449       14,686,779        181,374,228
   9    中国太保                   12,194,812      164,211,180        176,405,992
  10    中国建筑                  136,263,147       29,676,137        165,939,284
 
    （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here(20141231)C.pdf)
    

 (整理 雷美珍; 审校 林高丽)
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